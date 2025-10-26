



SM-liiga vakavassa kriisissä – Pitkän linjan kiekkovaikuttaja: "Suurten seurojen paniikkia" 10:23 SM-liigan sarjajärjestelmäuudistus umpikujassa – Kiekkoraati perkaa rajuja uhkakuvia Julkaistu 46 minuuttia sitten Antti Rämänen antti.ramanen@mtv.fi Pitkän linjan jääkiekkovaikuttaja Harri Lintumäki tietää, miksi SM-liigan sarjamallin radikaali uudistus on herättänyt niin suurta vastustusta tietyissä kaupungeissa. MTV Urheilu uutisoi keskiviikkona, että ennen kaikkea HPK ja KalPa ovat olleet aktiivisia kulissipuhujia SM-liigan nykyisen sarjajärjestelmän puolesta. Toisessa ääripäässä on TPS:n, Tapparan ja HIFK:n ryhmittymä, joka on viime kädessä valmis irtaantumaan SM-liigasta, jos sen vaatimuksen sarjajärjestelmän ja playoff-tulonjaon uudistamisesta eivät mene läpi marraskuun lopun yhtiökokouksessa. Lue myös: SM-liiga vaarassa hajota: Seuroja lähtökuopissa HPK:n grand old man, vuosikymmeniä suomalaisen kiekkovaikuttamisen ytimessä toiminut Harri Lintumäki pitää vaatimuksia kohtuuttomina – jopa surkuhupaisina. – Sitä ei tiedä välillä, että itkisikö vai nauraisiko, Lintumäki toteaa. – Minä kun en satu uskomaan siihen, että jotkut seurat pitäisivät suomalaisen huippukiekon tason Euroopan tai maailman huipulla sillä, että ne perustavat oman sarjan muutamalla joukkueella. Siitä vain, onnea matkaan.





Miksi HPK ja KalPa haraavat vastaan?

77-vuotias Lintumäki ei ole ollut enää vuosiin mukana HPK:n liigaorganisaation päätöksenteossa, mutta on edelleen hyvin kartalla tilanteesta.

HPK ja KalPa ovat olleet julkisuuteen vaitonaisia omista tavoitteestaan sarjamallin uudistuksessa. Ne on nähty yleisesti kehityksen jarruna, omia etujaan suojelevina nurkkapatriootteina, joille Suomi-kiekon edusta puhuminen on ollut lähinnä keppihevonen.

Tälle on HPK:n kunniapuheenjohtajan mukaan hyvä syy: suomalaisella jääkiekkoyhteisöllä ei ole varaa menettää yhtään nykyisistä tukialueistaan. Hämeenlinna ja Kuopio tuottavat kokoonsa nähden jopa isoja kaupunkeja enemmän pelaajia maajoukkuetasolle.

– Siihen ei riitä Helsinki ja Tampere. Se vaatii sen, että mahdollisimman monilla paikkakunnilla on mahdollisuus saada ihmiset innostumaan lajista, Lintumäki sanoo.

– Eihän se herranjumala sillä tule, että Ilves, Tappara, TPS ja Jokerit pelaavat keskenään 6–7 joukkueen Liigaa. Jos joku ajattelee niin, on harvinaisen paljon pielessä.

Harri Lintumäki (oik. kesk.) sai kutsun HPK:n kunniagalleriaan yhdessä Jukka Jalosen kanssa vuonna 2019.All Over Press

Sarjataulukosta paniikki suurille

Lintumäki pitää myös erikoisena, että pudotuspelien tulonjaon muutos toisi suurille seuroille autuutta tullessaan. Hän ei usko SM-liigaseurojen pystyvän silti kilpailemaan kotimaisista tähdistään Ruotsin ja Sveitsin kanssa, vaikka voisivat tarjota näille 100 000 euroa nykyisiä suurempia palkkoja.

Lintumäki näkee viime vuosina kärjistyneessä keskustelussa ”suurten seurojen paniikkia”. Sen taustalla on suuria satsauksia tehneiden turhautumista siihen, etteivät taloudelliset panokset ole tuoneet automaattisesti menestystä.

– SM-liiga on elänyt ja voinut hyvin, mutta en tiedä, onko se ollut hyvä asia sarjakeskustelulle, että sarjataulukot ovat olleet parina vuonna sellaiset kuin ovat.

– Meneekö tämä jonkun tunteisiin vähän liikaa, että HIFK ja Ilves ovat viimeisinä? Lintumäki kysyy.

– Tämä ajatusmaailma, että olemme laittaneet tähän niin paljon rahaa, joten meidän pitää voittaa ja saada enemmän rahaa. Mutta kun et sinä voita. Pelaat ihan päin p:tä, niin kenes vika se on? Sitä minä kysyn. Onko se niiden vika, jotka ovat sarjan kärjessä?

Hän nostaa onnistujista esiin viime vuoden finalistien KalPan ja SaiPan lisäksi tämän kauden menestyjät Ässät ja JYP. Kaikki ovat onnistuneet saamaan vahvaa urheilullista menestystä pienemmillä resursseilla.

– Hattu pois päästä. Sitä kutsutaan ammattitaidoksi ja urheiluosaamiseksi.

