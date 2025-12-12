Tapahtumapaikalla ei ollut suojatietä.
Paikkakuntalainen nainen kuoli perjantaina aikaisin aamulla Ouluntiellä Taivalkoskella, kun autoa ajanut mies törmäsi häneen.
Nainen oli ylittämässä tietä.
Poliisi kertoo, että tapahtumapaikalla ei ole suojatietä ja alueella on 60km/h nopeusrajoitus.
Tienpinta oli tapahtuma-aikaan jäinen ja näkyvyys oli rajoittunut pimeyden vuoksi. Tieosuus paikalla on valaistu.
Autoa kuljettanut mies soitti itse paikalle apua.
Poliisi epäilee molempia osapuolia liikenneturvallisuuden vaarantamisestä sekä lisäksi autoa kuljettanutta nuorta miestä kuolemantuottamuksesta.