Kaksi Mestis-kauden osallistujista puuttuu – Jääkiekkoliiton pomo taustoittaa tilannetta: "Ihan eri päätös"

Jääkiekkoliitto ehti jo tiedottaa, että tuleva kausi pelataan 13 joukkueen nelinkertaisena sarjana. Toimitusjohtaja Sami Kauhasen mukaan latvialaisten jatko Mestiksessä on silti edelleen auki.

– Tällä hetkellä me olemme saaneet 13 hyväksyttyä lisenssihakemusta, ja sarjaohjelma on tehty sen mukaisesti. Zemgalen mahdollinen osallistuminen tai osallistumattomuus on sitten ihan eri päätös, Kauhanen kertoo MTV Urheilulle.