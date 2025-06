Poliisi esittää nuorta suomalaista jääkiekkoilijaa vangittavaksi vainoamisesta ja lähestymiskiellon rikkomisesta.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Vantaalla kesäkuun aikana. Pelaajan vangitsemisoikeudenkäynti on torstaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Kiekkoilija on pelannut urallaan pienen määrän otteluita SM-liigassa. Mestiksessä hän on edustanut kahta eri seuraa. Hänellä on takanaan myös maaotteluita Suomen juniorimaajoukkueista. Viime vuodet kiekkoilija on pelannut ulkomailla.