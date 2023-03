Jatkaako Zemgale Mestiksessä?

Mestis on tehnyt sarjan pelaajille ja seuroille kyselyn, jossa kartoitetaan urheilullisia ja taloudellisia asioita, joita Zemgalen mukanaoloon on liittynyt.

Aro korostaa, että Zemgalen visiitti Mestiksessä on ollut lyhyt, vasta viitisen kuukautta, joten johtopäätösten tekeminen seuran tuomasta lisäarvosta sarjalle on vielä haastavaa.

Tomi Natri /All Over Press

Joukkue on sarjassa viimeisenä, mutta Aron mukaan urheilullisen menestymättömyyden vastapainoksi on nähty hyvääkin.

Mestiksen toimistolla on laitettu lukuja Exceliin ja pyritty selvittämään, paljonko latvialaisseura on kerännyt katsojia, tuottanut mediaosumia ja tuonut kumppanuuksia sekä minkälainen joukkueen vetovoima vierasjoukkueena on ollut.

Aron mukaan Zemgale on kerännyt 14 joukkueen sarjassa kuudenneksi eniten yleisöä vierasotteluissaan. Mediaosumia on tullut alle keskiarvon.

Kenties suurin anti on ollut se, että Zemgale on Aron mukaan vetänyt vieraskannattajia Latviaan Mestikselle poikkeuksellisella tavalla.

– Bussilasteittain on saatu ihmisiä liikkumaan vieraspelimatkoille. Se on meidän sarjassamme poikkeuksellista. Pidän sitä isona arvona. Toki on varmaan uutuudenviehätystä, mutta enemmän vieraskannattajia on mennyt Jelgaan kuin muihin peleihin.