Suomen suurin NHL-hautomo selvillä – MTV Urheilun listaus paljasti yllätyksiä

Oulun Kärpät on Suomen jääkiekon suurin NHL-varauksia tuottava seura. MTV Urheilun tekemässä vertailussa nousee esiin muutamia yllätyksiä.

MTV Urheilu selvitti vuosina 2020–2025 NHL:ään varattujen suomalaispelaajien lähtöseurat kolmessa eri kategoriassa. Seuroja vertailtiin varaushetken joukkueen, U16-ikäisenä edustetun seuran sekä Elite Prospects -sivustolla kasvattajaseuraksi mainitun joukkueen mukaan.

Seurojen tekemä juniorityö tuo esiin uusia voimasuhteita, mitä syvemmälle pelaajien historiaan sukelletaan. Varaushetkellä U18- ja U20-ikäisenä suuret SM-liigaseurat ovat jo ehtineet haalia monia huippulupauksia riveihinsä, mutta tätä nuoremmissa tulee huomattavasti enemmän hajontaa.

Vertailu tehtiin keräämällä tiedot kaikkiaan 88 pelaajasta, jotka on varattu NHL:ään viimeisen viiden vuoden aikana.

Suurimmaksi seuraksi kaikissa kolmessa kategoriassa nousi Oulun Kärpät. Merkittävän määrän NHL-varauksia ovat tuottaneet myös muun muassa Kiekko-Espoo, Jokerit, Pelicans, Ilves ja TPS.

NHL:ään varatut pelaajat varaushetken mukaan

Jokakesäisessä NHL Draftissa varataan pelaajia, jotka täyttävät saman vuoden syyskuun puoliväliin mennessä 18 vuotta. Kaikkia pelaajia ei kuitenkaan varata heti ensimmäisenä kesänä, jolloin he olisivat seurojen saatavilla.

Kyseessä on maineen lisäksi suuret taloudelliset panokset. NHL tilittää joka vuosi suomalaisseuroille miljoonia euroja kasvattajakorvauksia. Ilta-Sanomien tekemän selvityksen mukaan vuonna 2024 HIFK sai 667 000 dollaria sekä TPS ja Pelicans noin puoli miljoonaa dollaria tuottamistaan pelaajista.

Varaushetkellä edustettujen joukkueiden vertailussa näkyy, että osa Suomen suurista seuroista on onnistunut haalimaan U20- ja U18-joukkueisiinsa pelaajia, jotka eivät ole pelanneet nuoremmissa junioreissa niiden väreissä.

Tässä kategoriassa Oulun Kärpät on 12 varatulla pelaajalla suurin, mutta lähes kaikki pelaajat ovat myös seuran itsensä kasvattamia. Toisena on JYP kahdeksalla pelaajalla sekä jaetulla kolmannella sijalla HIFK, Pelicans ja Jokerit seitsemällä pelaajalla.

Näistä erityisesti HIFK:n varatuista pelaajista valtaosa on tullut seuraan vasta hiljattain ennen varauskesää. Myös JYPin lukemassa on kolmen pelaajan ero U16-ikäisten vertailuun nähden.

Taulukossa seurat järjestyksessä pelaajien varaushetken tilanteen mukaan.MTV

NHL-varattujen seura U16-ikäisenä

Kun NHL:ään draftattuja vertaillaan heidän U16- eli C-poikaikäisenä edustamiensa seurojen mukaan, nousee esiin muutama ero edelliseen kategoriaan.

Tässä kohtaa korostuu espoolaisen juniorityön merkitys. Kiekko-Espoota ja sen edeltäjää Bluesia U16-ikäisenä edustaneita pelaajia on peräti 12, mikä on lähes yhtä paljon kuin kärkipaikkaan yltäneellä Kärpillä (13).

Myös Jokereiden C-ikäisistä on ponnistanut yhdeksän pelaajaa NHL-varaukseen asti. Tämän jälkeen osa on päätynyt muihin seuroihin ennen varausikäiseksi tulemistaan.

Ilveksen, Pelicansin ja TPS:n U16-ikäluokista on löytynyt seitsemän varausta. JYPillä ja Tapparalla saldo on viisi pelaajaa. HIFK:sta varattuja on vain kolme – yhtä paljon kuin KalPasta, Ässistä ja jopa helsinkiläisestä Viikingeistä.

Nykyisistä SM-liigaseuroista kaikki ovat saaneet tuotettua U16-ikäisistään vähintään yhden NHL-varauksen. Samoin Mestis-seurat Jokipojat, Kiekko-Vantaa ja TUTO.

Näissä seuroissa NHL:ään varatut ovat pelanneet U16-ikäisenä.MTV

NHL-varatut kasvattajaseuran mukaan

Kun katsotaan jääkiekon Elite Prospects -tietokannasta, missä kukin NHL:ään varatuista pelaajista on aloittanut kiekkotaipaleensa, hajontaa tulee jo paljon enemmän.

Tässäkin kategoriassa Oulun Kärpät on selvästi suurin. Siellä kiekkokoulunsa aloittaneista jopa 13 on saanut NHL-varauksen vuosina 2020–2025. Toiseksi nousee Lahden Pelicans seitsemällä pelaajalla ennen TPS:ää, Jokereita ja espoolaista junioriseuraa EPS:ää (viisi pelaajaa).

Espoolaisissa seuroissa EPS:ssä, Kiekko-Espoossa, Bluesissa, EJK:ssa ja EKS:ssä polkunsa aloittaneista draftattiin viiden vuoden aikana NHL:ään yhteensä 13 pelaajaa.

SM-liigaseuroista Ilveksessä aloittaneita oli neljä, Tapparassa kaksi sekä HIFK:ssa ja JYPissä enää yksi. Lukon ja SaiPan kiekkokoululaisia ei ollut päätynyt NHL-seurojen varauksiin ainuttakaan.

Sen sijaan suuri määrä yksittäisiä varauksia on mennyt maakuntien pienemmille junioriseuroille, joista pelaajat ovat ponnistaneet myöhemmällä iällä liigapaikkakuntien nuorten joukkueisiin.

Nämä kasvattajaseurat ovat tuottaneet omista pienistä junioreistaan eniten NHL-varauksia.MTV