Suomeen saapuu loppuviikolla ärhäkkä kesämyräkkä – näin voimakkaasti se iskee

Suomeen saapuu loppuviikolla ärhäkkä myräkkämatalapaine. Tarjolla on Forecan mukaan myrskypuuskia ja rutkasti sadetta.

Forecan meteorologi Sara Salonen kehottaa nauttimaan lämmöstä nyt, koska se ei kestä enää pitkään.

Sää viilenee Salosen mukaan jo loppuviikolla, kun Suomeen saapuu ärhäkkä myräkkämatalapaine.

Sateet leviävät läntiseen Suomeen perjantaina.

– Mukana voi olla myös ukkosta ja pieniä rakeita, Salonen kuvaa.

Perjantain ja lauantain yhteenlasketut sademäärät voivat olla länsirannikolla ja Luoteis-Lapissa paikoin jopa 50 millimetriä.

Tuuli voimakkaimmillaan lauantaina

Tuuli on tämän hetken ennusteen mukaan voimakkaimmillaan lauantaina, jolloin vähintään myrskypuuskat ovat mahdollisia länsirannikolla.

Puuskainen tuuli tuntuu myös sisämaassa, etenkin lännessä ja etelässä.

Salosen mukaan tuolloin ovat mahdollisia taajamatulvat ja pienet tuulivahingot.

– Ennusteet ovat vielä vaihdelleet matalapaineen sijainnin osalta, joten se vaikuttaa siihen, mihin voimakkaimmat tuulet lopulta osuvat, Salonen kertoo.

– Keskiviikkona tehdyn ennusteen mukaan suurin mahdollisuus myrskypuuskille on länsirannikolla, mahdollisesti keskituulikin voi käydä lähellä myrskyrajaa. Tämän hetken ennusteen mukaan kovimmat tuulet osuisivat lauantai-iltaan.

Lapissa ehkä vain 10 astetta lämmintä

Matalapaineen perässä Suomeen virtaa viileämpää ilmaa. Lämpötilat putoavat lauantaiksi.

– Etelässä lämpötila voi käydä 20 asteessa mahdollisilla aurinkoisilla alueilla, mutta yleisemmin lämpötilat ovat 15 asteen molemmin puolin, Salonen selvittää.

– Pohjois-Lapissa ja muualla pohjoisen sateisilla alueilla ollaan lähellä 10 asteen lukemia.

Pidempää lämpenemistä ei näköpiirissä

Sunnuntaina matalapaine väistyy, mutta hajanaisia sateita on vielä liikkeellä.

– Maanantaina ei ole poissuljettua, etteikö etelässä voisi tilapäisesti lämmetä 20 asteen yläpuolelle, mutta tämä on vielä epävarmaa. Sen jälkeen viilenee uudelleen. Näyttää siltä, että tuulet puhaltavat pohjoisen ja luoteen väliltä ainakin ensi viikon puoliväliin saakka, Salonen toteaa.

– Pidempää lämpenemistä ei ole näkyvissä.