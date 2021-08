Sairaalapotilaiden määrissä jyrkkä kasvu, valtaosa rokottamattomia ja aiempaa nuorempia: "Koronapotilaat jopa parikymppisiä"

Koronan vuoksi sairaalassa olevien määrä koko Suomessa on kasvanut 28:lla viime perjantaista.

Eniten potilaiden määrä on kasvanut Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) erityisvastuualueella, johon kuuluvat HUS:n lisäksi Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaalahoitopiirit.

HUS:n alueella sairaalassa on nyt 24 koronapotilasta, kun heitä perjantaina oli 13.

– Kyllä tässä merkittävä muutos on tapahtunut. Sairaalapotilaat ovat nyt selvästi aiempaa nuorempia, kertoo HUS:n johtajaylilääkäri Teppo Heikkilä.

Heikkilän mukaan koronapotilaista 57 prosenttia on alle 50-vuotiaita. Nuorin koronapotilas on Heikkilän mukaan 25-vuotias ja vanhin 81-vuotias.

– Se selvästi heijastelee sitä, että vanhemmissa ikäluokissa rokotuskattavuus on parempi kuin nuoremmissa ikäluokissa.

"Epidemia on nostamassa päätään"

– Näistä sairaalaan joutuneista kahden rokoteannoksen saaneista neljällä on ollut perussairaus ja vain yksi heistä on ollut perusterve.

– Kyllähän tämä huolestuttaa siinä mielessä, että epidemia on taas nostamassa päätään. Ilmaantuvuus HUS alueella on nyt yli 200 ja positiivisten näytteiden osuus 4,5 prosenttia, mitkä ovat aika korkeita lukuja.

– Hyvä puoli on se, että tehohoidossa ei tällä hetkellä ole yhtään potilasta. Lisäksi rokotekattavuus kasvaa ja on jo nähtävissä, että iäkkäämpi väestö yhä paremmin suojassa tältä taudilta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tällä hetkellä 9 koronapotilasta, joista neljä on alle 50-vuotiasta. Yksikään potilaista ei ole tehohoidossa.

– Ikärakenne on muuttunut siten, että meillä on nyt selkeästi on nuorempia, jopa parikymppisiä sairaalahoidossa, kertoo ylilääkäri Esa Rintala Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.