Perinteinen runebergintorttu pitää pintansa suosittuna kausileivonnaisena. Mehevästä tortusta saa helposti tuunattua myös kokonaisen kakun, hävikkiä hyödyntäen.

Helmikuun 5. päivä juhlistetaan kansallisrunoilijaamme Johan Ludvig Runebergia. Juhlapäivään, 5.2, ja sen ympärille kuuluvat tietysti nimikkoleivokset, runebergintortut.

Jos yksittäisiä torttuja ei jaksa lähteä leipomaan, voi leivonnaisesta tuunata helposti kokonaisen kakun.

Lue myös: Monilla on harhaluulo runebergintortuista

Jäikö pipareita yli? Hyödynnä torttutaikinaan

Marttojen kotitalousasiantuntija Niina Silanderin mukaan erilaisia runebergintorttureseptejä haetaan Marttojen nettisivuilta todella paljon.

– Marttojen tehtävä onkin ylläpitää näitä ruokaperinteitä, ja tehdä näistä myös uusia versioita tuleville sukupolville kiinnostaviksi.

Runeberginkakun valmistuksessa voi käyttää hieman luovuutta ja sujauttaa taikinan joukkoon erilaisia mausteita, vaikkapa kardemummaa.

– Tähän meillä on myös hävikkivinkki, jos joululta on jäänyt piparkakkuja. Ne voi murskata tänne joukkoon. Jos ei ole jäänyt, niin sitten käyttäisin korppujauhoja.

Marttojen runeberginkakku

150 g margariinia tai voita

1 1/2 dl sokeria

2 munaa

1 dl korppujauhoja

1 1/2 dl vehnäjauhoja

50 g mantelirouhetta

2 tl leivinjauhetta

1 tl vaniljasokeria

1 dl omenamehua

Lisäksi: vadelmahilloa

Koristeeksi: tomusokerikuorrutetta

Voitele ja korppujauhota tasapohjainen kakkuvuoka tai irtopohjavuoka. Vatkaa pehmeä rasva ja sokeri vaahdoksi. Lisää munat yksitellen. Mittaa korppujauhot, vehnäjauhot, mantelirouhe, leivinjauhe ja vaniljasokeri toiseen kulhoon. Sekoita ja lisää taikinaan omenamehun kanssa. Kaada taikina vuokaan. Tee taikinaan koloja ja laita niihin vadelmahilloa. Paista kakkua 175°C:ssa noin 45 minuuttia. Anna kakun jäähtyä hetki. Kumoa kakku ja käännä oikein päin. Tee hillosilmiä paistuneiden hillokolojen päälle. Koristele kakku vielä tomusokeri-vesiseoksella.

Katso videolta vinkit runeberginkakun leivontaan!

Lue myös: Helsingissä tuli myyntiin ennennäkemätön sixpack