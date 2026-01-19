Kauppaketjut kertovat tofun lyöneen nyt läpi suomalaisten ostoskoreissa.
K-ryhmä julkaisi tammikuussa perinteisen ruokailmiökatsauksensa. Siinä kartoitetaan ajankohtaisia ruokaan liittyviä ilmiöita ja trendejä muun muassa kauppaketjun myyntidataa hyödyntäen.
Kerroimme aiemmin, että yksi vuoden 2025 isoista ilmöistä oli pizzaa muistuttava pinsa.
Eläkeläiset ostavat tofua
Myyntidatasta havaittiin myös toinen yllättävä ilmiö: tofun myynti kasvoi kaiken kaikkiaan 18 prosenttia, ja sitä päätyi entistä useammin nimenomaan eläkeläisten ostoskoreihin.
– Tofubuumi näkyy tosi isona. Myös esimerkiksi halloumin myynti kasvaa valtavasti, K-ryhmän tilaisuudessa kerrottiin keskiviikkona.
Myös S-ryhmällä on havaittu myynninkasvua tofun kohdalla. Kauppaketju kertoi viime marraskuussa tofun myynnin kasvaneen vuoden takaisesta 17 prosenttia.
– Tofun ja muiden proteiinien kuten raejuuston myyntivolyymien huima kasvu voidaan nähdä ainakin osittain ravitsemussuosituksista johtuviksi.
Syynä "tofupervoilu"?
Tofun myynnin kasvuun on voinut kenties vaikuttaa alkuvuodesta 2025 käyty keskustelu niin sanotusta tofupervoilusta.
Perussuomalaiset puheenjohtaja Riikka Purra esitteli tammikuun loppupuolella puolueen ohjelmaa kevään alue- ja kuntavaaleihin. Perussuomalaiset vaati tuolloin, että kunnissa laitetaan "sekoilu seis". Puolue ei myöskään halunnut kouluihin "pervoilua".
– Perusasiat kunniaan peruskoulussa – valistusta, ei pervoilua, kasvava lapsi tarvitsee muutakin kuin tofua, ohjelmassa sanottiin avaamatta asiaa enempää.
Vaaliohjelma herätti sosiaalisessa mediassa runsaasti keskustelua. Somessa trendasi muun muassa termi "tofupervoilu", kun monet ihmettelivät puolueen valintaa nostaa tofu tikunnokkaan.
