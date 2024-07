Kadonnut U-käyrä paljastaa, ettei nuoruus ole enää ihmisen parasta aikaa: "Meidän olisi pitänyt tehdä asialle jotakin eilen"

– Silloin [nuoruudessa] ihmiset ovat vasta aloittamassa elämäänsä. Ei heidän pitäisi silloin olla ahdistuneempia, masentuneempia, vailla toivoa tulevaisuudesta. Siinä on jotain syvästi pielessä, Brookings Institutionin Carol Graham kommentoi Scientific Americanille .

Onnellisuutta kuvannut "U-käyrä" on kadonnut

Blanchflowerin mukaan tutkimuksissa on aiemmin määritelty, että ikäkausien onnellisuutta kuvaava käyrä on U-kirjaimen muotoinen: nuoruudessa onnen taso on korkealla, keski-iässä matalalla, sitten taas korkealla.