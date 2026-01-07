Tanskan paidassa nähdään kolmen pelaajaa Suomen Liigasta, kun miesten olympiakiekkoa pelataan ensi kuussa Milanossa.

Tanskan joukkueessa ovat TPS-puolustaja Oliver Lauridsen, JYP-hyökkääjä Alexander True sekä Tappara-hyökkääjä Joachim Blichfeld.

Tanska eteni neljä vuotta sitten Pekingin olympiakisoissa puolivälieriin asti. Viime keväänä maa ylsi MM-jääkiekossa peräti neljänneksi. Nyt olympiamenestystä hakemassa ovat Suomessa pelaavan kolmikon ohella Tanskan NHL-miehet hyökkääjätähti Nikolaj Ehlersin johdolla.

– Olympialaisia suurempaa turnausta ei ole. Seurasin niitä nuorempana ja oli aina erityistä nähdä maailman parhaat pelaamassa toisiaan vastaan. Joten kun nyt saan olla mukana Tanskan edustajana, unelma täyttyy osaltani, Ehlers hehkutti Tanskan jääkiekkoliiton sivuilla.

Tanska pelaa samassa alkulohkossa Yhdysvaltain, Saksan ja Latvian kanssa. Turnaus pelataan Milanossa 11.–22. helmikuuta.