Elokuva-alaan kohdistuva leikkaus voi ministeri Talvitien mukaan vielä pienentyä, jos apua tulee muista ministeriöistä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) kertoo pystyneensä pienentämään elokuva-alaan kohdistuvaa leikkausta merkittävästi. Alkuperäinen summa oli 7,8 miljoonaa euroa ja maanantaina eduskunnalle annetussa budjettiesityksessä se on 5,5 miljoonaa euroa.

Talvitie sanoo STT:lle jatkavansa töitä edelleen, jotta summa vielä tästä pienenisi.

Ministerin mukaan nyt löytyneet reilut kaksi miljoonaa euroa on etsitty virkavalmistelun pohjalta muista taiteen ja kulttuurin edistämisen avustuksista.

– Se on se, mitä henkilökohtaisesti pystyin tekemään. Toki jatkan töitä edelleen parhaan mahdollisen lopputuloksen löytämiseksi. Siihen tarvitaan kuitenkin tukea koko hallitukselta.

Hän sanoo ymmärtävänsä täysin kotimaisen elokuva-alan huolen tilanteesta.

– Olemme hyvin tietoisia, millaisia leikkausten vaikutukset voivat olla. Olen ollut tiiviisti yhteydessä alan toimijoiden kanssa, mutta tämä on se liikkumavara, mitä pystyin etsimään opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin ja taiteen puolelta.

Elokuva-alaan kohdistuva leikkaus voi siis Talvitien mukaan vielä tästä pienentyä, jos apua tulee muista ministeriöistä. Täydentävä talousarvio annetaan eduskunnalle marraskuussa.