Hallituksen aiemmin päättämät leikkaukset eivät kohdistukaan elokuva-alaan. Asiasta kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie MTV Uutisille.

Hallitus päätti budjettiriihessä 7,8 miljoonan euron leikkauksista opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiin, pääosin Suomen elokuvasäätiön tuotantotukeen.

Nyt ministeri Talvitie kertoo, etteivät yritystukileikkaukset kohdistukaan elokuvatuotantoon.

– Tämä 7,8 miljoonan euron suuruinen yritystukileikkaus ei tule kohdistumaan elokuva-alaan, Talvitie kertoo.

– Hallitus on sitoutunut etsimään korvaavat säästöt marraskuun täydentävässä budjettiesityksessä.

Budjettiriihessä päätetty elokuva-alan leikkaussumma pieneni jo 5,5 miljoonaan euroon eduskunnalle annetussa budjettiesityksessä. Tuolloin Talvitie sanoi jatkavansa töitä sen eteen, että summa pienenisi edelleen.

Korvaavat leikkaukset etsitään lähiviikkoina

Kaikilla hallituspuolueilla on Talvitien mukaan ollut yhteinen tahtotila siinä, että leikkauksia ei kohdistetakaan elokuva-alaan.

– Suomen kieli ja suomalaiset tarinat, kuka niitä muuten kertoisi kuin me. Yhteinen tahtotila on selkeä, Talvitie toteaa.

Hallitus etsii lähiviikkoina kohteet, joihin korvaavat leikkaukset kohdistuvat. Talvitie ei ota suoraan kantaa, löytyvätkö korvaavat leikkaukset opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista vai muilta hallinnonaloilta.