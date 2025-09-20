Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) sanoo MTV Uutisille, että opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista pyritään löytämään korvaavia säästökohteita elokuva-alan tukien leikkausten tilalle.

Anders Adlercreutz ei osaa tässä vaiheessa sanoa kuinka suuresta summasta puhutaan, mutta tavoitteena on, että elokuvasäätiön tuista kuitenkin leikattaisiin huomattavasti vähemmän kuin 7 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä toimii opetusministeri Adlercreutzin lisäksi, myös tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.). Talvitie vastaa kulttuurialan rahoituksesta.

– Me olemme ministeri Talvitien kanssa keskustelleet asiasta ja jaamme molemmat tämän huolen. Yritämme löytää sellainen ratkaisu, jossa voidaan minimoida ne haitat ja tiedän, että ministeri Talvitie tekee tämän eteen paljoin työtä, toteaa Adlercreutz RKP:n puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä MTV Uutisille.

Tarkoittaako tämä selkokielellä, että hän (Talvitie) etsii 7 miljoonaa jostain muualta?

– Katsotaan mitä keinoja tässä on käytettävissä, mutta tiedän, että ministeri Talvitie tekee kaikkensa, jotta näitä haittoja voitaisiin minimoida. On tärkeää, että suomalaisella elokuvalla on toimintaedellytykset ja että sitä voidaan myös valtion suunnalta tukea.

Kuolemanisku elokuva-alalle

Hallituksen esityksessä ensi vuoden valtion talousarvioksi aiotaan leikata noin 7 miljoonaa euroa elokuvasäätiön tuista. Alan mukaan tämä olisi kuolinisku suomalaiselle elokuvatuotannolle. 7 miljoonan euron leikkaus vähentäisi elokuvasäätiön valtion tukia noin kolmanneksella.

Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen toivoi MTV:n Uutisextrassa, että hallitus muuttaisi budjettiesitystä.

– Tämä leikkaus merkitsisi 200–300 henkilötyövuotta lisää työttömiä ja se kohdistuu paljon useampaan henkilöön, koska tämä on projektityötä. Mutta siis määrä on aika merkittävä.

Adlercreutz sanoo ymmärtävänsä alan huolen. Elokuvasäätiön tukien leikkaus on osaa laajasti yhteiskunnassa peräänkuulutettujen yritystukien leikkausta. Tämä paljastaa myös yritystuki keskustelun ongelmat Adlercreutzin mukaan.

– Säännöllisesti vaaditaan yritystukien lopettamista, mutta moni niistä on syntynyt varsin perustellusti. Moni asia, jota kansalainien ei määrittele yritystuiksi luokitellaan kuitenkin sellaisiksi, kuten vaikka dieselin ja bensan erilainen verotus.

– Itse suhtaudun vähän epäilevästi siihen, että onko tämä (elokuvasäätiön tuki) nyt yritystuki, mutta toki se menee tuotantoyrityksille ja niiden kautta näyttelijöille, mutta kyllähän sillä alaa tuetaan.

Hallitus antaa esityksensä ensi vuoden valtion talousarvioksi eduskunnalle maanantaina. Esitystä voidaan kuitenkin muuttaa tämänkin jälkeen. On ihan normaali käytäntö, että hallitus antaa täydentäviä budjettiesityksiä.

Jotta eduskunta ehtisi käsitellä täydentävää budjettiesitystä vielä tämän syksyn aikana, hallituksen pitäisi antaa uuden täydentävän esityksen eduskunnalle viimeistään marraskuun alussa.

