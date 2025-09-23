Näyttelijä, ohjaaja Tiina Lymi vaatii hallitusta perumaan elokuva-alaan kohdistuvat miljoonaleikkaukset. Lymi kohtasi tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien tiistaiaamuna Huomenta Suomessa.

Vaikka elokuva-alaan kohdistuvia leikkauksia on onnistuttu eilen tulleen tiedon mukaan pienentämään 7,8 miljoonasta eurosta 5,5 miljoonaan euroon, Tiina Lymin mielestä tilanne on edelleen katastrofaalinen.

– Minä sanoisin, että tämä ala lähestulkoon tuhoutuu, Lymi arvioi kaavailtujen leikkausten vaikutuksia elokuva-alaan.

Lymi huomautti, että valtion suomalaiseen elokuvatuotantoon tekemät investoinnit tulevat takaisin valtiolle vähintään 1,2–2-kertaisena huolimatta siitä, menestyykö elokuva vai ei.

– Tämä ei ole säästö. Valtio ei säästä tässä mitään, vaan tuhotaan toimiva ala, Lymi sanoi.

Lymi toi esiin myös kotimaisen tuotannon katsojaluvut. Lymin mukaan esimerkiksi hänen ohjaamaansa ja käsikirjoittamaansa Queen of Fucking Everything -sarjaa on käynnistetty kymmenen miljoonaa kertaa. Myydyistä elokuvalipuista yli 30 prosenttia – maakuntateattereissa keskimäärin 70 prosenttia – on kotimaisen elokuvan lippuja.

– Nyt kun te olette hallituksessa tekemässä tätä asiaa, niin [kohta] niitä elokuvateattereitakaan ei enää ole, ja nekin ovat yrityksiä, jotka menevät konkurssiin, Lymi totesi vieressä istuvalle Talvitielle.

Talvitie huomautti, että päätös leikkausten kohdistamisesta taiteeseen ja kulttuuriin tehtiin "toisissa pöydissä". Lisäksi Talvitie sanoi, että elokuva-alalle olisi tulossa lisää rahoitusta tulevina vuosina. Tässä vaiheessa Lymi puuttui puheeseen.

– Anteeksi, olen tosi pahoillani, että keskeytän, mutta se, että saadaan jotain korvaavaa rahoitusta jostakin muutaman vuoden kuluttua, [niin] on ehtinyt tapahtua jo se, että ne rakenteet ovat hajonneet, Lymi totesi.

– Tuotantoyhtiöitä menee konkurssiin, tekijät valuvat muualle. Ei tehdä enää niitä sarjoja eikä leffoja. Ei se auta, että kahden vuoden päästä sitä rahaa tulee, Lymi jatkoi.

Eilen tehty hallituksen budjettiesitys siirtyy seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Jos muutoksia tulee, täydentävän budjettiesityksen vuoro on marraskuussa.

– Minun nähdäkseni tässä on tehty vain yksinkertaisesti silmitön virhe, ja nyt teillä pitäisi siellä hallituksessa olla välineitä korjata se virhe. Eikä ole minun tehtävä keksiä, miten se korjataan, Lymi totesi.