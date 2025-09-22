SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar sanoo MTV Uutisille, että opetus- ja kulttuuriministeriön niin kutsutut yritystukileikkaukset elokuvasäätiön tukiin, antavat täysin väärän kuvan yritystuista.

– Kun tehdään leikkauksia työ- ja elinkeinoministeriön budjetissa oleviin yritystukiin, kyse on aidosti yrityksiin kohdistuvista tuista. Mutta kun puhutaan opetus- ja kulttuuriministeriön, niin kutsutuista yritystukien leikkauksista, kyse on itse asiassa suoraan kulttuuriin kohdistuvista leikkauksista.

– Elokuva-alan leikkauksissa on kyse kaikkien aikojen yritystukipuhalluksesta, tuhahtaa Nasima Razmyar.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) sanoi lauantaina MTV Uutisille, että elokuvasäätiön tukien leikkaus paljastaa yritystukikeskustelun ongelmat.

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) kertoi maanantaina MTV Uutisille pystyneensä pienentämään elokuva-alaan kohdistuvaa leikkausta merkittävästi.

Alkuperäinen summa oli 7,8 miljoonaa euroa ja maanantaina eduskunnalle annetussa budjettiesityksessä se on 5,5 miljoonaa euroa.

– Se reilu kaksi miljoonaa on etsitty virkavalmisteluun pohjautuen muista taiteen ja kulttuurin edistämisen avustuksista. Tässä vaiheessa niiden tarkempi kohdentaminen ei ole vielä mahdollista, sanoo Talvitie MTV Uutisille.

Elokuva-alaan kohdistuva leikkaus voi Talvitien mukaan vielä tästä pienentyä, jos apua tulee muista ministeriöistä. Täydentävä talousarvio annetaan eduskunnalle viimeistään marraskuussa.

– Jatkossa sitten tarvitaan myös muiden hallituskumppaneiden tukea, jos pyritään löytämään uutta ratkaisua, toteaa Talvitie.

Nasima Razmyarin mukaan näyttää nyt siltä, että asiasta on tullut arvovaltakysymys hallituksen sisällä.

–Tuntuu, että osa haluaa vain tehdä kiusaa muille hallituspuolueille, hän toteaa.