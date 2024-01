Jussi Ahokas näkee SM-liigan valmentajapotkuissa arvostuksen puutetta: "Ei ehkä ymmärretäkään kaikkea"

– Kyllä täällä päävalmentajaa kunnioitetaan. Ja totta kai täälläkin tulee valmentajapotkuja, se on ihan selvä, mutta mielestäni valmentajan asema on erilainen, Ahokas pohtii MTV Urheilun haastattelussa.

– Täällä ymmärretään, missä vaiheessa joukkue on, ja millaiset pelimerkit valmentajalla on. Sitten katsotaan, miten hyvin valmentaja on tehnyt työnsä, kun taas Suomessa se on täysin tulospainotteista. Ei ehkä ymmärretäkään kaikkea.