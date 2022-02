Raimo Helminen teki siivoushommia, kunnes vanhan pelikaverin apu muutti kaiken – asuu postikorttimaisemissa: "Ei kukaan tule kotoa hakemaan"

Raipe kertoo aluksi, että tammikuussa aurinko lämmitti Etelä-Tirolissa sijaitsevan Bruneckin kaupungista lumet, mutta viime päivinä valkoista pintaa on muodostunut kymmenen senttiä.

Tommi Turusen vinkistä Italiaan

SM-liigaan on tullut viime vuosina paljon nuoren polven valmentajia, joilla ei ole merkittävää pelaajakokemusta tai rekordia ammattilaistasolta. Monet kokeneemmat ja nimekkäämmät suomalaisvalmentajat ovat joutuneet hakemaan vauhtia alemmista sarjoista ja ulkomailta.

Yksi iso syy on raha. Yleensä meritoituneempi valmentaja maksaa enemmän kuin suoraan A-nuorista tullut.

– Kyllä minulla luottoa oli, että jostain paikka aukeaa, mutta ei niitä valmentajan hommia tuosta vaan löydy. Ei kukaan tule kotoa hakemaan, se on varma.

Samat kikat kuin TPS:ssä

Kun Helminen aloitti työt HC Pustertal-Val Pusterian päävalmentajana marraskuun puolessavälissä , joukkue oli ICEHL:n viimeisenä. Otteet ovat kohentuneet, ja joukkue taistelee tosissaan paikasta kymmenen sakissa, kun runkosarjaa on jäljellä kymmenen ottelua. Sarja on suljettu, ja kymmenen parasta pääsee pudotuspeleihin.

– Aika yksinkertaisilla keinoilla olen yrittänyt saada vauhtia peliin ja joukkuetta syttymään. Potentiaalia on, pitää vaan oppia tekemään yhdessä hommia.

– He panivat itsensä tosissaan likoon ja se toi tulosta.

– Tilanteessa oli hyvää se, että ei tarvinnut miettiä mitään muita kuin se, että revitään tästä joukkueesta kaikki mikä on mahdollista.

Pistejärjestelmä tuo ryhtiä rakentamiseen

Joukkueessa on nyt kaksi suomalaispelaajaa, kun Rauman Lukon puolustaja Vili Laitinen saapui paikkaamaan Tanskan olympiajoukkueeseen liittynyttä Emil Kristenseniä . Hyökkäyksessä pelasi SM-liigaa seuranneille tuttu Jasse Ikonen . Lisäksi Jukureissa ja TPS:ssä hyökännyt amerikkalainen Zach Budish vahvistaa joukkuetta.

Euroopan pienemmissä kiekkomaissa on perinteisesti luotettu ulkomaalaisvoimiin, mutta Itävallan monikansallisessa sarjassa on rajoitettu joukkueen rakentamista luovalla tavalla. Joukkueilla on maksimipisteet, ja eri statuksen pelaajat kuluttavat eri määrän pisteitä. Esimerkiksi kokenut ulkomaalainen kuluttaa pistesaldoa enemmän kuin oma nuori kasvatti.