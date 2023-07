SM-liigasta tuttu Jussi Ahokas sai uniikin valmennuspestin Pohjois-Amerikasta – sanoo nyt suorat sanat NHL-unelmasta: "Euroopasta käsin ei muuten palan palaa"

Christian J. Stewart / All Over Press Finland

Christian J. Stewart / All Over Press Finland

AHL- ja OHL-etsintää

NHL tavoitteena

”Jalkaa oven väliin”. Kyseinen fraasi on toistunut erityisesti silloin, kun on puhuttu siitä, että voisiko Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen valmentaa joku päivä NHL:ssä.

– Ei pidä tietenkään mennä asioissa liian pitkälle. On hienoa olla Kitchenerissä. Totta kai unelmana on valmentaa jonain päivänä NHL:ssä. Se on myös selkeä tavoite. Tämä on se reitti, mitä kautta pitää mennä, jos ei ole aiempaa NHL-taustaa. Ei Euroopasta käsin ole muuten palan palaa, Ahokas painottaa.