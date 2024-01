Jukka Jaloselta suorat sanat JYPin potkukohusta – peräänkuuluttaa tyylikkyyttä: "Hiljaiseksi vetää"

– Mutta se, miten se hoidettiin jälkikäteen. Se on ollut ala-arvoista.

Kommentti: JYP-pomoilta häikäilemätön teko – tämä on ennemmin pelkuruutta kuin johtamista

– Suomi on pieni maa, 5,5 miljoonaa ihmistä ja aika moni seuraa jääkiekkoa. JYP-episodistakin uskon, että aika moni tietää, mitä on tapahtunut. Ei se valmentajista kovin kivalta tunnu, että vielä lyödää lyötyä potkujen jälkeen, Jalonen sanoo.

– Ehdotan ehdottomasti että ei potkujen syistä tarvitse julkisesti hirveästi puhua. Kerrotaan, että näin on käynyt, luottamus loppui syistä, jotka on keskenään käyty läpi.

JYPin kohdalla hämmennystä on aiheuttanut myös potkujen ajankohta. Joukkue oli ratkaisun aikaan pistekeskiarvolla mitattuna sarjassa kuudentena. Rautakorven jälkeen päävalmentajaksi astuneen Mikko Heiskasen ajanjakso on alkanut katastrofaalisesti, kun JYP on hävinnyt kaikki ennen perjantain HIFK-kamppailu pelaamansa seitsemän otteluaan saalistaen vain kaksi pistettä.