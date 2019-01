18-vuotias Jussi Peltola hyppäsi autoon ja kaasutti yöhön vuonna 2012 – vuosien jälkeen siskoa painaa yhä, miksi etsinnät lopetettiin niin pian

Kun Jussi lähti, kaverit olivat saunassa. Silti he huomasivat katoamisen pian, sillä pihasta oli lähtenyt myös Jussin kaverin käytössä ollut auto.

Perhe kuuli katoamisesta kavereilta

Jussin perhe sai kuulla katoamisesta seuraavana iltapäivänä, kun mökillä olleet kaverit soittivat myös heille. Myös he olivat olleet viettämässä viikonloppua mökillä.

Tuosta päivästä on kulunut hieman yli kuusi vuotta. Jussin sisko Iina Peltola kertoo muistavansa noilta päiviltä vain sen, että mökiltä soiteltiin sairaaloihin. Veljestä ei kuitenkaan kuulunut silloin tai sen jälkeenkään.

Siskoa harmittaa, että omaisille muistutettiin katoamisen jälkeen siitä, että Suomessa aikuisella on oikeus kadota.

– Ei se ole minusta peruste jättää etsimättä, jos henkilö on juuri täyttänyt 18 vuotta. Kyllähän vanhuksiakin usein etsitään. Jos Jussi olisi kadonnut vain muutamaa kuukautta aiemmin, tilanne voisi olla ihan eri.

Poikkeuksellinen katoaminen

Asiaa on hämmästellyt jopa tapauksen tutkintaa johtanut rikoskomisario Reima Rossi. Hän kommentoi kaksi vuotta sitten MTV Uutisille olleensa Jussi Peltolan katoamistutkinnan käynnistyessä täysin varma siitä, että ainakin auto löytyisi.

Rossi on kuitenkin kertonut pitävänsä mahdollisena, että mies ja auto löydettäisiin vielä joskus. Todennäköiseksi löytöpaikaksi hän on arvioinut järven pohjan.

– Kun katsoo kartaltakin Parantalan ympäristöä, huomaa, että siellä on paljon järviä. Järvistä on etsitty, mutta toisaalta se on vaikeaa, koska tarkkaa suuntaa ei ole. Kadonneen puhelin lopetti toimintansa pian, joten puhelimen avulla ei saatu tarkempia paikannustietoja, hän kommentoi MTV Uutisille vuonna 2017.