18-vuotiaana kadonneen Jussin tapauksesta uusi vihje vuosien takaa: Nainen näki, kuinka likainen musta auto kiihdytti kohti etelää

Poliisi on tänä syksynä saanut katoamisesta yhden uuden vihjeen. Se vahvistaa Peltolan lähteneen Äänekosken Parantalassa sijaitsevalta mökiltä etelän suuntaa, mahdollisesti kotikaupunkiinsa Riihimäelle.

Uuden vihjeen mukaan samaksi oletettu auto nähtiin hieman myöhemmin aamupäivällä nelostien risteyksessä. Havaintopaikka on noin 30 kilometriä Mannilan pururadalta idän suuntaan.

– Havainto on tehty Honkolan risteyksessä nelostiellä. Nykypäivänä tuo risteysalue on hyvin erilainen kuin silloin. Havainnon teki liikenteessä ollut nainen, tapausta tutkiva rikoskomisario Markku Latvala kertoo.

Lue katoamismysteerin taustat täältä:

Kääntyi vasta nyt poliisin puoleen

Poliisi pitää uutta havaintoa erittäin luotettavana. Vihjeen antaja on pystynyt selvittämään poliisille täsmällisiä tietoja havaintoajankohdasta muun muassa vanhojen työvuorojensa perusteella.

Poliisitutkinnan kannalta vihje kuitenkin on olennainen.

Monia reittivaihtoehtoja

Jos ja kun Peltola on lähtenyt ajamaan etelään päin, hän on voinut valita tiensä useista eri reiteistä.

Kotimatkaa Riihimäelle olisi ollut noin 250 kilometriä. Hän on voinut lähteä ajamaan esimerkiksi Jyväskylän kautta kohti Tamperetta tai Lahtea.

Poliisin kannalta etelän suuntaan lähtö tarkoittaa kuitenkin sitä, että uuden potentiaalisen etsintäalueen määrittely on hyvin vaikeaa. Latvalan mukaan Peltolan katoamistutkinnassa oli aiemmin käynnissä hyvinkin aktiivinen vaihe, mutta nyt virkavalta joutuu miettimään tutkinnan jatkoa uudelleen.

– Vesistöä on eri reittien varrella runsaasti. Oletettavasti auto on päätynyt veteen, koska sitä ei ole löytynyt. Nyt meillä ei ole käynnissä aktiivista tutkintaa tai tiedossa paikkoja, joita poliisi tarkistaisi. Mietimme ja harkitsemme nyt, mitkä paikat tällaisia olisivat ja teemme tarkistuksia tarpeen mukaan.

Latvalan mukaan Saarijärven ja Jyväskylän alueen vesistöjä on vuosien varrella tutkittu lukuisia kertoja. Tutkinnat on keskitetty alueille ja tienkohtiin, joista auto voisi päätyä tieltä veteen.

– Voi sanoa, että varmaankin parikymmentä eri vesistöä on tarkistettu. Lisäksi pelastuslaitos on tehnyt Saarijärvellä omia etsintöjään. Tarkkaan on katsottu myös esimerkiksi Päijänne–Keiteleen kanava.