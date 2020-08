Kymmeniä suomalaisia jää kateisiin vuosittain – poliisi kaipaa tietoja yhteensä yli 400 kadonneesta

– Poliisin tietojärjestelmissä on tällä hetkellä hieman yli 400 kateissa olevaa henkilöä, joista kaikista on etsintäkuulutus. Osaa etsitään aktiivisemmin, osa on jo vuosien takaa kadonneita, mutta kaikkia poliisi tietysti kaipaa, kertoo rikosylikomisario Tero Haapala keskusrikospoliisista.