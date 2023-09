Julman kidutuksen uhriksi joutunut 14-vuotias tyttö valehteli ensin poliisille vammoistaan: "Mä ajattelin, että mä en selvii tästä, et mä kuolen kohta"

Kuulustelu videoitiin sairaalassa

– Ne rupes yhtäkkiä vaan kattoon, et mitä tavaroita mul on ja ottaa niitä omaks. Ja yhtäkkiä se meni sellaseks pahoinpitelyks, että me mentiin uudestaan ulos. Sit multa poltettiin sytkärillä ja semmosella ihme deodorantilla mun hiuksia, ja mulle tehtiin semmonen lumipesu, että mun naamaan hinkattiin lunta ja makasin siellä hangessa.

Tyttö kertoi reippaasti väkivallasta

Pakeni poliisia metsään

– Mä olin tosi hädissäni, peloissani ja ahistunu, mutta samaan aikaan mulla oli semmonen… Mä hymyilin, koska mä ajattelin jotenki siinä tilantees, et mä en enää selvii tästä, et mä kuolen. Ja sit mä ajattelin, et tässä on, niinku, vikat hetket mitä mä elän ja silleen, niin jotenkin mä vaan hymyilin siinä tilanteessa, että kiva elämä ollu ja vastaavaa, vaikka mä ajattelin jo silleen, koska mä olin vaan mielentilassa, et mä en elä enää kauaa, et tää on vika päivä kun mä elän ja että mä kuolen kohta.