14-vuotiasta tyttöä kidutettiin Lahdessa raa'asti – kolmelle syytteet törkeistä rikoksista

Syytteet on toimitettu Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen, missä asiaa tullaan puimaan myöhemmin.

Rikoksista on epäilty 19-vuotiasta miestä ja saman ikäistä naista sekä 18-vuotiasta miestä. Kolmikko on ollut jutun esitutkinnan aikana tutkintavankeudessa, mutta heidät on sittemmin vapautettu.