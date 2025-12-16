Näyttelijä Anthony Geary on kuollut 78-vuotiaana.
General Hospital -sarjasta tuttu näyttelijä Anthony Geary on kuollut. Geary menehtyi sunnuntaina 14. joulukuuta 78-vuotiaana.
Kuoleman vahvisti näyttelijän aviomies Claudio Gama.
– Se oli sokki minulle, perheillemme ja ystävillemme. Yli 30 vuoden ajana Tony on ollut ystäväni, kumppanini ja aviomieheni, Gama kommentoi TV Insider -julkaisulle.
Lehden mukaan viimeiset 16 vuotta heidän perheeseensä kuului myös rakas kissa ”pikku Max".
Geary eläköityi General Hospitalin Luke Spencerin roolista vuonna 2015. Tuolloin pariskunta muutti Amsterdamiin, jossa Geary eli elämänsä loppuun saakka.