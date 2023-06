Kovan luokan valmentaja sivuutettiin Nuorten Leijonien valinnassa: "Skandaali!"

Alle 20-vuotiaiden maajoukkueen apuvalmentajana kuluneella kaudella toiminut Lauri Mikkola on joukkueen seuraava päävalmentaja . Jääkiekkoliitto kertoi hänen 1+2-vuotisesta sopimuksestaan maanantaina.

Petteri Sihvonen on hämmästynyt.

– Liitto jatkaa omaa linjaansa, mikä on karmea linja. Näyttää, että liiton siipien alle kerätään potkut saaneita, eikä mietitä sitä, että pikkuisen jo nitkahtamassa oleva juniorilätkä Suomessa tarvitsisi ihan parhaita valmentajia, Sihvonen lataa.

Asiantuntija viittaa Lauri Mikkolan kohdalla hänen viimeisimpään päävalmentajapestiinsä. Mikkola toimi Kärppien päävalmentajana kaudella 2021–22 helmikuussa saamiinsa potkuihin saakka. Mikkolalla on Kärpistä lisäksi valmennuskokemusta edustuksen apuvalmentajana sekä junioreiden luotsina monilta vuosilta.

Mikkolan alaisuudessa Nuorissa Leijonissa on Sihvosen arvion mukaan luvassa puolittaista versiota Suomi-kiekon opinkappaleesta, pelitilanteet monipuolisin rytmein huomioivasta Meidän pelistä.

"Poljetaan valmentajuutta härskillä tavalla"

– Se, mikä minusta tuntuu tosi pahalle, on että tiedän, että Jukka Jalosen kautta on kulkenut tieto, että Pekka Virta olisi halunnut pestin Nuorissa Leijonissa. Tiedän, että Pekka Virran nimi ei ole edes edennyt siellä pitkälle listalle. Tässä poljetaan valmentajuutta härskillä tavalla.

– Se, että Virran nimi ei ole edes edennyt pitkälle listalle, on skandaali! Sihvonen ärähtää.

Sihvonen pohtii otteen livenneen sen jälkeen, kun Rauli Urama siirtyi Jääkiekkoliiton huippu-urheilujohtajan tehtävästä TPS:n urheilujohtajaksi vuonna 2020. Huippu-urheilujohtajan tehtävät on sittemmin jaettu A-maajoukkueen päävalmentajan Jukka Jalosen, Nuorten Leijonien kulloisenkin päävalmentajan ja nuorisomaajoukkueiden GM:n Kimmo Oikarisen kesken.

– Jukka Jalonen on tässä vastuussa, ja Antti Pennanen oli. Luulin, että se toimisi, mutta ei se tietenkään toimi, kun heidän intohimonsa on valmentamisessa. Ei ole aikaa eikä energiaa.

"Tuntuu aivan käsittämättömältä"

Sihvonen allekirjoittaa arvion, että Virran sivuuttaminen on mahtanut liittyä hänen vaikeana pidettyyn persoonaansa – on otettu ennemmin niin sanotusti mukava mies, jonka kanssa on kenties helpompi toimia.