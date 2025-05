Touhu karkasi paikoin täysin käsistä – Juha Kankkunen henkäisee: "Eihän sellaiseen voi kukaan ajaa"

Juha Kankkunen muistaa Portugalin MM-rallin vaarallisimmat ajat. Ihmisiä parveili tiessä kiinni, jopa keskellä sitä, kun autot paahtoivat kohdalle. Meno oli Kankkusen sanoin "täysin mahdotonta".

MTV Urheilun toimittaja Tomi Tuominen kuvaili, että Portugalin rallissa oli aikanaan "ihmistä kuin meren mutaa" ja touhu oli "täysin pois käsistä".

Ihmiset seisoivat 1980-luvulla Portugalin osakilpailussa liian lähellä tietä, usein jopa keskellä sitä, ja vetäytyivät penkalle vasta juuri ennen auton kohdalle tuloa.

– Kyllä se niin vaarallista oli. Ei se meille ollut vaarallista, mutta kun eihän sellaiseen yleisömereen voi kukaan ajaa, Juha Kankkunen henkäisi.

– Yritettiin ajaa keskitietä ja vaikka miten päin, mutta se oli täysin mahdotonta ja silti sattui kaikennäköistä. Kyllä se oli aika hurjaa silloin.

Portugali oli nelinkertaisen maailmanmestarin mukaan pahimpia ralleja, kun tilanne siellä oli sama likipitäen koko rallissa kaikilla pätkillä.

– Yhtenä vuonnahan me lopetimme yhteispäätöksellä, kun emmehän me voi ottaa vastuuta ihmisistä.

Karmea ralli 1986

Tuo vuosi oli 1986. Timo Salonen törmäsi kameramieheen, joka seisoi mutkan ulostulossa tiellä – missään muualla ei ollut tilaa. Kameramieheltä murtui luita.

Hetkeä myöhemmin portugalilaiskuljettaja Joaquim Santos ajoi ulos reilusti yli 100 kilometrin tuntivauhdista ja päin katsojia. Kolme katsojaa kuoli ja yli 30 loukkaantui.

Vaikka Peugeot'lla Salosen tavoin kaasutellut Juha Kankkunen pysyi keskellä tietä, karseaa jälkeä tuli: auton moottoritilasta löytyi huoltotauon yhteydessä kaksi irronnutta sormea.

– Ovien takana oli ilmanottoaukko, jonka reunat olivat terävät. Ilma kulki aukoista moottoriin. Yritimme pysytellä keskellä tietä. En suistunut tieltä, mutta katsojat yrittivät koskettaa autoa ja niin siinä sitten kävi, Kankkunen kertoo MTV Katsomossa julkaistussa Riding Balls of Fire – The Wildest Years of Rallying -dokumentissa.

Tehdaskuljettajat vetäytyivät kilpailusta, ja Audi MM-sarjasta kokonaan.

"Mihin he olisivat menneet"

Tomi Tuominen nosti esiin Salosen myös sanomia mietteitä Portugalista: ei voinut ajatella, että väistäneet olivat ihmisiä.

– Heti kun rupesit ajattelemaan, sehän vaikutti ajamiseen. Piti vain kuvitella, että se on jotain ihan muuta, joka edessä väistyy pois tieltä.

Kankkunen jatkoi, että "orapihlaja-aitaa suurin piirtein".

– Mutta kun heitä oli niin paljon, tuli se ongelma, että he eivät päässeet edes väistymään eivätkä karkuun, koska takana oli niin paljon ihmisiä, niin mihin he olisivat menneet. Kyllä siinä monennäköistä tilannetta oli.

Portugalissa on ajettu MM-rallia taas tällä viikolla. Katsojaturvallisuus on nykyään kuin eri maailmasta.

– Yleisö haluaa nähdä, että ralli menee siitä pätkästä läpi. He huolehtivat, että jos joku siellä toikkaroi, he käyvät hakemassa sen pois ja menevät oikeille paikoille, Kankkunen kertoi.

Jari-Matti Latvalaa jälleen Toyotan tallipäällikkönä tuuraava legenda sanoi käyneensä kiittämässä poliisiylijohtajaa

– Ennen vanhaan tämä oli ihan kasino. Nyt tämä on oikeastaan yksi malliesimerkki, miten poliisi toimii ja kuinka hienosti liikenne menee.

– Ihan sama oli Kanariallakin. Aikanaan kun se oli pienempi ralli ja olin ajamassa, aina oltiin myöhässä ja muuta. Nyt ei yhtään ainutta myöhää ja kaikki liikenne pelasi ihan normaalisti.

Kankkunen valotti myös hienoa kokemustaan viimeisimmästä ajamastaan rallista Portugalissa. Katso tuore haastattelu alta.

