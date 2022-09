"Löytyykö tämä Jari-Matti Latvalasta?" – asiantuntijalta isoja kysymyksiä suomalaispomosta Toyotan sukellettua MM-rallissa

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Toyotan tähtikuski Kalle Rovanperä johti MM-sarjaa Suomen osakilpailun jälkeen 94 pisteellä. Kaksi kisaa myöhemmin ero on "enää" 53 pinnaa.

Toyota puolestaan komeili valmistajien sarjan kärjessä 88 pisteen kaulalla "Jyskälän" jälkeen. Kreikan sysimustan viikonlopun päätteeksi etu on 63 pistettä.

Jos MM-tittelit näyttivät varmoilta vielä kuukausi sitten, nyt tilanne on toinen, sillä päävastustaja Hyundai on saanut otteen itselleen.

– Nyt mitataan oikeasti ensi kertaa Jari-Matti Latvalan johtajuus tuossa asemassa, asiantuntija Jari Ketomaa linjasi C Moren studiossa Kreikan MM-rallin päätöspäivän aluksi.

"Kaikki sujunut kuin elokuvissa"

– Jos katsotaan Latvalan historiaa, niin hän ei ole ollut tallipäällikkönä muulloin kuin aikoina, jolloin kaikki on sujunut hirveän hyvin. Kaikki on sujunut kuin elokuvissa, on ollut parhaat kuskit ja autot, Ketomaa totesi.