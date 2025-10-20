MTV Urheilun MM-rallistudion Pikataival-osiossa esitettiin sunnuntaina mielenkiintoisia väitteitä Keski-Euroopan osakilpailun voittajista Kalle Rovanperästä ja Jonne Halttusesta.

Rovanperä vahvisti haastavan Keski-Euroopan kisan voitollaan mainettaan erinomaisena asvalttikuskina. Studioemäntä Satu Tuomisto nosti suomalaisen asvalttikuskina tällä hetkellä jopa Sebastien Ogierin edelle.

Asiantuntijat Jari Ketomaa ja Riku Tahko nostivat peukalonsa ylös väitteelle, selostaja Juho Kokko piti vielä Ogierin puolia.

– Kun ajetaan puhdasta asvalttia, niin ihan tulosperusteisesti voidaan sanoa näin, Ketomaa perusteli Rovanperän valintaa ja viittasi suomalaisen murskaavaan esitykseen Kanarian asvaltilla viime keväänä.

Yksi Tuomiston esittämistä väitteistä koski Halttusta, jonka pesti Rovanperän kartturina päättyy tähän kauteen mestarikuskin suuren urapäätöksen seurauksena.

Tuomisto tarjosi Halttusta Toyotan uudeksi tallipäälliköksi. Pestiä ovat hoitaneet tällä kaudella Jari-Matti Latvala ja Juha Kankkunen, mutta Toyotalla on MM-rallitiimin johtoportaassa muitakin hahmoja, kuten urheilutoimenjohtaja Kaj Lindström.

– Ei siellä ole oikein sellaista aukkoa tällä hetkellä sinne. Se paketti on niin hyvin kasassa. Toyotalta voi kyllä jonkinlainen työrooli irrota, esimerkiksi valmennuspuolelta, Ketomaa perusteli.

Kokko äänesti valinnan puolesta kahdella peukulla.

– No hei, mikä hahmo (Halttunen) siihen olisi! Aina sinne on joka vuosi otettu uusi hahmo. Miksi ei? Kokko heitti.

Pikataival-osio kokonaisuudessa yllä olevalla videolla. Väitteissä otettiin kiinni myös Ott Tänakin tulevaan työpaikkaan ja Rovanperän F1-näkymiin.