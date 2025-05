Toyotalla tapahtui kummia – Juha Kankkunen kiisti epäilykset: "Minä en sanonut mitään"

Toyotan apulaispäällikkönä työskentelevän Juha Kankkusen mukaan tiimin sisällä on vahva yhteishenki – myös kuljettajien keskuudessa. Tästä saatiin osoitus kauden viidennessä osakilpailussa Portugalissa.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Sardinian MM-ralli 5.–8.6. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Kankkunen sai täksi vuodeksi pestin Toyotalta, kun varsinainen tallipäällikkö Jari-Matti Latvala päätti keskittyä enemmän kilpailemiseen historic-rallin EM-sarjassa.

Kankkunen on toiminut tiimipomona nyt kolmessa MM-rallissa, ja joka kerta hän on päässyt ruiskuttamaan kuohuvaa kisan päätteeksi. Elfyn Evans kruunattiin voittajaksi Kenian Safari-rallissa maaliskuussa, Kalle Rovanperä johdatti Toyotan komeaan neloisvoittoon Kanarialla huhtikuussa, ja Sebastien Ogier oli vuorostaan ykkönen Portugalissa toukokuun puolivälissä.

Tulosten puolesta Kankkusella on siis ollut hyvinkin leppoisat oltavat tallin ruorissa.

– Voittoja tulee, vaikka välillä vähän kangerrellen. On ollut ihan mukavaa. Tämä on kiva tiimi tehdä töitä. Varmasti kuskit ja me kaikki tykkäämme täällä hommia tehdä, Kankkunen kuvailee MTV Urheilulle.

Reilu viikko sitten ajetussa Portugalin MM-rallissa Kankkunen pääsi todistamaan erikoista näytöstä. MM-sarjaa johtavalla Evansilla ei kulkenut, mutta hänen tallitoverinsa Sami Pajari ja Takamoto Katsuta tekivät walesilaiselle palveluksen.

Kumpikin jätti viimeisen hyökkäyksen tekemättä kisan päätöspäivänä, jotta Evans nousisi ylöspäin sekä tuloslistalla että supersunnuntain tilanteessa. Katsuta toki teki viimeiselle pätkälle neljänneksi parhaan ajan ja söi sillä Evansilta yhden pisteen.

Kaikkiaan Evans kuittasi tallikavereidensa avustuksella kolme MM-pistettä.

Kankkusen mukaan kyseessä ei ollut tallilta tullut määräys.

– Minä en sanonut mitään. Pojat itse pitivät aamulla palaveria ja päättivät, että miten he ajavat. Jos ei lähde kulkemaan, niin ei yritetä väkisin ajaa toinen toisiaan vastaan, kun kaikki olivat peräkkäin. Se oli heidän oma ideansa, Kankkunen korostaa.

Toyota ei tunnetusti anna tallimääräyksiä käytännössä missään tilanteessa. Kankkusen mukaan kuljettajien toiminta Portugalissa oli kuitenkin erittäin hieno signaali tiimihengestä Toyotalla.

– Se on yksi meidän vahvoista puolistamme, että tiimillä on hyvä henki. Pojat tulevat hyvin keskenään toimeen. Huollossakin sen näkee, kun siellä ei ole koskaan kenelläkään mikään kiire. Kaikki tekevät omat hommansa, normityöt ja tsekkaukset, ja se on siinä.

Rallin MM-kauden seuraava osakilpailu ajetaan ensi viikolla Sardiniassa. Latvala hoitaa tuolloin vaihteeksi taas tallipäällikön tehtäviä.