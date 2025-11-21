Juha Kankkunen on pidetty mies Toyotan rallitähtien keskuudessa.
Kankkunen sai tälle kaudelle pestin Toyotan WRC-tallin apulaistallipäälliköksi, sillä varsinainen tallipäällikkö Jari-Matti Latvala keskittyi omiin ajopuuhiinsa historic-ralleissa. Viime viikolla varmistui, että Kankkunen jatkaa samassa roolissa myös tulevalla MM-kaudella.
Kankkunen on päässyt nauttimaan menestyksestä uudessa työssään. Mies on hoitanut tallipomon hommia nyt kymmenessä MM-rallissa, joista Toyota on ottanut yhdeksän voittoa.
Lisäksi Toyota on jo varmistanut valmistajien mestaruuden. Myös kuskimestaruus tulee japanilaisvalmistajalle, mutta mestarin nimi selviää vasta kauden päätöskisassa Saudi-Arabiassa.