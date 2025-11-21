



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Juha Kankkusen erityistaidolle sataa ylistystä: "Ymmärtää sen paremmin kuin kukaan muu" Juha Kankkunen (vas.) on ollut pidetty hahmo Toyotalla. Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein Julkaistu 21.11.2025 06:58 Toni Heinonen Juha Kankkunen on pidetty mies Toyotan rallitähtien keskuudessa. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Saudi-Arabian MM-ralli 26.–29.11. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025. Kankkunen sai tälle kaudelle pestin Toyotan WRC-tallin apulaistallipäälliköksi, sillä varsinainen tallipäällikkö Jari-Matti Latvala keskittyi omiin ajopuuhiinsa historic-ralleissa. Viime viikolla varmistui, että Kankkunen jatkaa samassa roolissa myös tulevalla MM-kaudella. Kankkunen on päässyt nauttimaan menestyksestä uudessa työssään. Mies on hoitanut tallipomon hommia nyt kymmenessä MM-rallissa, joista Toyota on ottanut yhdeksän voittoa. Lisäksi Toyota on jo varmistanut valmistajien mestaruuden. Myös kuskimestaruus tulee japanilaisvalmistajalle, mutta mestarin nimi selviää vasta kauden päätöskisassa Saudi-Arabiassa. Lue myös: Esapekka Lapilta uutispommi: Palaa rallin MM-sarjaan?





Urallaan kahdeksan maailmanmestaruutta voittanut Sebastien Ogier on työskennellyt useammankin tallipomon alaisuudessaan. Ranskalaistähdellä ei ole kuin hyvää sanottavaa suomalaisesta rallilegendasta, joka voitti kuljettajana neljä maailmanmestaruutta.

– Juha on todella rento meitä kohtaan, mikä on mukavaa, kun itse on tässä asemassa. Välillä meille pitää hieman jutella ja varmistaa, että meillä on oikeanlainen fiilis, kun lähdemme vetämään. Hän on aina sanonut, että hän on ollut itse samassa tilanteessa – ja kauan ennen meitä, Ogier kertoo.

– Olen varma, ettei hänkään halunnut aikoinaan liikaa neuvoja hommansa hoitamiseen. Sen takia hän osaa ottaa välillä etäisyyttä meihin ja voi vain nauttia show'sta, ranskalaistähti naurahtaa.

Rallin MM-sarjaa johtava Elfyn Evans on täysin samoilla linjoilla tallikaverinsa kanssa.

– Entiset kuljettajat tietävät, millaiset paineet ovat, milloin pitää sanoa ja milloin on parempi olla hiljaa. Meille ei ole koskaan sysätty paineita. Tässä työssä on muutenkin riittävästi painetta.

– Juha ymmärtää sen paremmin kuin kukaan muu. Meillä on rento ilmapiiri, minkä ansiosta voimme suoriutua parhaalla mahdollisella tasollamme, Evans kehuu.

Toyota on ollut viime vuosien menestystiimi rallin MM-sarjassa. Kankkusen mukaantulo ei ole ainakaan huonontanut tallin tilannetta.

– Yleensäkin elämässä menestys vetää puoleensa lisää menestystä. Ja hän on menestynyt itse. Siksi onkin mukavaa, että hän on puolellamme, Ogier veistelee.

Evans ja Ogier taistelevat keskenään tämän kauden maailmanmestaruudesta. Ensimmäistä MM-titteliään havittelevalla Evansilla on kolmen pisteen etumatka ennen ensi viikolla ajettavaa Saudi-Arabian MM-rallia. Myös Kalle Rovanperällä on vielä teoreettiset saumat mestaruuteen, mutta hän on jo 24 pistettä kärkeä perässä.