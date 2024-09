Juha Hannulan keskospojalla oli erikoinen tapa rauhoittaa itsensä – näin insinööri-isä keksi vauvojen unta kohentavan laitteen

Kiukkuisen vauvan outo tapa ihmetytti

– Kävi ilmi, että äidin syke on hyvin tärkeä pienelle.

Vanha keittiönkaapin ovi ja pönttömankka saivat ylilääkärin vakuuttumaan

Keskoset testikäyttäjinä

Alkoi vuosien kehitystyö yhteistyössä kokeneiden keskoshoitajien sekä teknologia-asiantuntijoiden kanssa ja lopputuloksena syntyi Nucu-unialusta, joka on suunniteltu ihan tavallisiin perheisiin rauhoittamaan vauvan unta.

Olennaista on nauhoittaa syke makuuasennossa ja rentoutuneena.

– Jos on vasta saanut parkkisakon, ei sykettä kannata silloin nauhoittaa, Juha naurahtaa.

Alustan tarkoituksena on luoda turvallisuuden tunne vauvalle, eikä kiihtyneen sykkeen ääni ja värähtely välttämättä toimisi tarkoituksen mukaisesti.

– Jos ajatellaan, että vauva nukahtaa syliin, jossa kuulee äidin tai isän sykkeen ja sitten hänet siirretään hiljaiseen sänkyyn, on kyseessä iso pomppu.

Unialusta tallentaa tietoa vauvan unesta

Juhan keksinnöstä on myös hyötyä tiedemaailmalle, koska sillä on mahdollista mitata älysormuksen lailla vauvan unta, sykettä ja hengitystiheyttä. Kotikäyttöön tarkoitetussa alustassa fokus on perheen arjen tukemisessa ja vauvan unen analyysissä.