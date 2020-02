Kristiina huolestui ja lähti lääkäriin, kun vauva lopetti potkimisen – vitivalkoisena keskosena syntynyt Juuso selvisi komplikaatiosta, johon yleensä kuollaan kohdussa: "He pelastivat meidän vauvan, ei voi mitään isompaa tehdä"

Fetomaternaalivuoto (FMH) on melko harvinainen (1/1 000 raskautta), ja siihen liittyy lähes aina sikiön vakavan komplikaation riski. Akuutin massiivisen FMH:n vaara on suurimmillaan viimeisen raskauskolmanneksen aikana. FMH:n syy jää useimmissa tapauksissa avoimeksi.

Ulkoinen trauma on yleisin yksittäinen (30 %) akuutin massiivisen FMH:n aiheuttaja. Muita altistavia tekijöitä voivat olla kohdun manipulaatiot, kuten perätilan ulkokäännös ja erilaiset invasiiviset toimenpiteet (korionvillusbiopsia, lapsivesipunktio tai napasuonipunktio). Lisäksi erilaiset istukkaperäiset syyt, kuten korionhemangiooma, istukan ennenaikainen irtoaminen ja korionkarsinooma voivat altistaa FMH:lle. Lähde: Duodecim 2002.