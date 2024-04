Uudet nimisuosikit: Nämä olivat suosituimmat lasten nimet vuonna 2023

Digi- ja väestötietovirasto kertoo tiedotteessaan, että kaksi vuotta suosituimpina lasten niminä keikkuneet Olivia ja Leo on suistettu kärkipaikaltaan. Vuoden 2023 suosituimmat suomenkieliset lasten ensimmäiset etunimet olivat nimittäin yllättävän yhteensopivat Aino ja Eino.

Näin monta lasta sai nimekseen Aino viime vuonna

Poikien suosituimmat ensimmäiset etunimet Einon jälkeen olivat Oliver, Väinö, Elias ja Onni. Yllättävä nousija on nimi Vilho, joka on kivunnut vuoden 2022 sijalta 15 jo sijalle 8, yllättävä laskija puolestaan Leo, joka on pudonnut kärkipaikalta sijalle 6.