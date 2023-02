Joutuvatko Anneli Auerin lapset maksamaan kärsimyskorvauksensa takaisin, jos seksuaalirikostuomio puretaan?

"Julkisuus on harvoin korvauksen korottamisen peruste"

Pitääkö lasten maksaa kärsimyskorvaukset takaisin?

– Valtio on voinut maksaa rikosvahinkolain nojalla korvauksia uhrille. Silloin jää harkittavaksi, mistä asiassa on ollut kyse. Useimmiten kyse on ollut jonkinlaisesta petoksesta, jonka takia korvausta on päädytty maksamaan. Tällaisissa tapauksissa korvauksia kyllä peritään takaisin.