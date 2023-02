MTV:n rikostoimituksen päällikkö Anneli Auerin tapauksen tuoreimmasta käänteestä: "Tämä juna ei pysähdy koskaan"

MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén kertoo, että tuore käänne on ollut yllättävä. Palmén toteaa, että oikeudenkäynnit ja oikeusprosessit Anneli Aueria kohtaan ovat jatkuneet valtavan kauan.

– Jos mietitään sitä murhaoikeudenkäyntiä pelkästään, niin se meni moneen kertaan läpi oikeusasteet ja pelkästään se prosessi kesti kauan. Sen jälkeen tuli tämä seksuaalirikosoikeudenkäynti, josta on annettu tuomiot kymmenen vuotta sitten. Nyt tuomiot on kärsitty ja nyt yhtäkkiä kymmenen vuoden jälkeen tulee tällainen käänne, että lapset peruvat kertomuksensa. Tulee mieleen, että tämä juna ei pysähdy koskaan.

– Se mikä tässä on erikoista on, että lapsien kertomuksia ei pidetty uskottavina murhajutun yhteydessä, kun heitä kuultiin silloinkin. Silloin Vaasan hovioikeus totesi, että lasten kertomukset eivät ole kovin uskottavia. Mutta tässä seksuaalirikosjutussa Turun hovioikeus totesi, että lasten kertomukset ovat (uskottavia).

– Heille (lapsille) on silloin määrätty korvattavaksi 160 000 euroa, jotka Anneli Auer ja Jens Kukka ovat heille maksaneet. Jos tuomio purettaisiin, niin silloinhan he eivät olisi oikeutettuja näihin korvauksiin, koska he eivät olisi seksuaalirikosten uhreja.