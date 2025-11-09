McLarenin Oscar Piastri kolaroi, sai rangaistuksen ja sijoittui lopulta viidenneksi Brasilian Sao Paulon F1-osakilpailussa sunnuntaina. Tallikaveri Lando Norris vankisti voitolla MM-johtoaan.
Turva-auto oli juuri poistunut radalta ja kuudes kierros käynnistynyt, kun McLarenin Oscar Piastri karautti ykkösmutkassa Mercedeksen Kimi Antonellin kylkeen.
Antonelli puolestaan törmäsi ketjureaktiona Ferrarin Charles Leclerciin, jolta lähti vasen eturengas lentoon.
Virtuaalinen turva-auto astui voimaan. Tuomaristo katsoi Piastrin syylliseksi kolariin ja lätkäisi hänelle 10 sekunnin aikarangaistuksen.
Piastri oli ennen episodia neljäntenä, Leclerc kolmantena ja Antonelli toisena. Leclerc joutui keskeyttämään, kun taas Antonelli pystyi lopulta sijoittumaan juuri toiseksi. Varikolta kisaan startannut Red Bullin Max Verstappen nousi kolmanneksi.
Paalupaikalta startannut MM-sarjan kärkimies McLarenin Norris voitti Brasilian kisan vaikeuksitta. Piastri, jolla olisi ollut ilman kolaria ja rangaistusta mahdollisuudet kamppailla kirkkaimmista kärkisijoista, oli lopulta viides.
Lue myös: F1-maailmanmestari ajoi uransa viimeisen kilpailun
Piastri ajoi ulos lauantain sprintissä ja joutui tuolloin keskeyttämään. Huomattavissa vaikeuksissa viime ajat kärvistellyt australialainen on MM-sarjassa toisena mutta takamatka Norrisiin on venynyt nyt 24 pisteeseen. Verstappen on kolmantena, 49 pinnaa Norrisia jäljessä.
Kautta on jäljellä vielä kolme osakilpailua, jotka kaasutellaan Las Vegasissa, Qatarissa ja Abu Dhabissa. Qatarissa pisteitä on jaossa myös sprintissä.