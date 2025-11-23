Red Bullin Max Verstappen nousi toisesta ruudusta voittoon Las Vegasin F1-osakilpailussa.
Paalupaikalta Las Vegasin GP:hen lähtenyt McLarenin Lando Norris putosi lähdössä kaksi sijaa, ja Red Bullin Max Verstappen nappasi kärkipaikan.
Verstappen kaasutteli voittoon. Norris ajoi maaliin toisena, Mercedeksen George Russell kolmanneksi. McLarenin Oscar Piastri oli kisan neljäs.
Norris kasvatti johtonsa MM-sarjassa Piastriin nähden 30 pisteeseen. Verstappen on kolmantena, 42 pinnaa Norrisia perässä.
Kun kautta on jäljellä enää kaksi osakilpailua, Norris on todella vahvoilla saavuttamaan ensimmäisen maailmanmestaruutensa.
Seuraavaksi ajetaan ensi viikonloppuna Qatarissa. Ohjelmaan kuuluu tuolloin myös sprintti, jossa on niin ikään tarjolla pisteitä.
Kausi päättyy Abu Dhabin osakilpailuun 7. joulukuuta.