Red Bullin Max Verstappen ajoi voittoon Bakun F1-kisassa. MM-sarjan pistekärki McLarenin Oscar Piastri rysäytti seinään avauskierroksella.
Paalulta kisaan lähtenyt Verstappen pääsi lopulta juhlimaan ylivoimaista voittoa. Toisena ruutulipulle tullut Mercedeksen George Russell jäi hollantilaisesta lähes 15 sekunnin päähän. Williamsin Carlos Sainz oli kolmas.
MM-sarjan pistekärki, yhdeksännestä ruudusta matkaan lähtenyt McLarenin Oscar Piastri tyri pahemman kerran heti ensimmäisellä kierroksella. Australialainen tunaroi jo lähdössä, minkä seurauksena useampi kilpailija pääsi kaasuttamaan hänen edelleen. Viidennessä mutkassa rysähti. Piastrin jarrutus meni pahasti pieleen ja McLaren pamahti ratavalliin, MM-johtaja kisa jäi siihen.
MM-sarjassa toisena olevalle Piastrin tallikaverille Lando Norrisille avautui näin loistava sauma kuroa umpeen piste-eroa. Tulos jäi kuitenkin laihaksi.
Seitsemännestä ruudusta matkaan lähtenyt Norris ajoi maaliin samalla sijalla ja onnistui kaventamaan Piastrin piste-etumatkaa vain kuudella pisteellä. Oma syynsä oli McLarenin varikkohenkilöstöllä, joka tyri pahoin renkaanvaihdossa. Aikaa kului, ja Norris menetti pari sijoitusta.
Brittikuski haki kisan loppuun saakka ohitusta Red Bullin Yuki Tsunodasta, mutta ei onnistunut. Eroa jäi alle puoli sekuntia. Viitossijan Racing Bullsin Liam Lawsoniin eroksi tuli sekunti.
Näin Piastri johtaa MM-sarjaa Bakun kisan jälkeen 25 pisteellä ennen Norrisia.