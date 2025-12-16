Portugalin GP palaa autourheilun kuninkuusluokka formula ykkösten ohjelmaan vuosiksi 2027 ja 2028, järjestäjät ilmoittivat tiistaina. Kilpailut ajetaan Portimaossa.
– Rata tarjoaa jännitystä ensimmäisestä mutkasta ruutulipulle saakka, F1-pomo Stefano Domenicali kertoi.
Portugalissa kaasuteltiin MM-pisteistä edellisen kerran vuosina 2020 ja 2021, jolloin Lewis Hamilton voitti molemmat korona-ajan kilpailut. Portugali isännöi MM-sarjaa aiemmin pitkään Estorilissa 1984–96.
Portugalin GP:n odotetaan korvaavan Hollannin GP:n, joka on mukana vielä kaudella 2026. F1-sirkus starttaa ensi kauteen Melbournessa maaliskuussa.