Formula ykkösten MM-sarjan viimeistä edellisen kisaviikonlopun sprintin aika-ajo sujui perjantaina Qatarissa McLaren-kuljettajien komennossa.

Paalupaikan sprinttiin kaasutteli MM-pisteiden kakkonen Oscar Piastri, ja MM-sarjaa johtava McLaren-tallikaveri Lando Norris oli kolmas.

Tallikaverusten väliin mahtui toiseksi ajanut Mercedeksen George Russell. Hän hävisi Piastrille 32 tuhannesosasekuntia. Norris jäi Piastrista jo 0,23 sekuntia.

Aika-ajon pettyneimpiin kuului kuudenneksi jäänyt Red Bullin Max Verstappen. Nelinkertainen maailmanmestari Verstappen hävisi Piastrille lähes puoli sekuntia.

Maailmanmestaruus ei voi ratketa vielä lauantain sprintissä, mutta Norriksella on titteliin luja ote. Hän johtaa MM-sarjaa 24 pisteellä ennen Piastria ja Verstappenia. Sprintin voitosta hyvitetään kahdeksalla pisteellä.