McLarenin Lando Norris voitti Sao Paulon F1-sprintin ja kasvatti etumatkansa MM-sarjassa yhdeksään pisteeseen. Ennen sprinttiä pisteen Norrisin perässä ollut tallikaveri Oscar Piastri ajoi radalta ulos. Australialaisen kilpailu loppui siihen.
Myös Sauberin Nico Hülkenberg ja Alpinen Franco Colapinto ajoivat samassa mutkassa ulos, ja kilpailu oli jonkin aikaa keskeytyksissä.
Toiseksi ylsi Mercedeksen Kimi Antonelli ennen tallikaveriaan George Russellia. Antonelli jäi kärjestä 0,845 sekuntia. MM-sarjassa kolmantena oleva Red Bullin Max Verstappen oli neljäs.
Varsinaisen kilpailun aika-ajo ajetaan myöhemmin tänään. Kauden 21. kilpailu ajetaan sunnuntaina.