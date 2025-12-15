Red Bullilta lähtenyt Helmut Marko esittää kovia väitteitä Christian Hornerista ja tiimin valtapelistä.

Red Bull kertoi viime viikolla Helmut Markon jättäneen pestinsä tiimin neuvonantajana. Itävaltalainen oli operoinut mahtitalliksi nousseessa tiimissä alusta lähtien.

– Perustin Red Bull Racingin yhdessä "Didin" (Dietrich Mateschitz) kanssa vuonna 2005. Nimitimme Hornerin tallipäälliköksi, ja minä olin siellä esimiehenä. Valta oli periaatteessa aina Itävallalla – me teimme päätökset, Marko kertoi De Limburgerille.

Red Bullin perustaja Mateschitz kuoli lokakuussa 2022. Marko muisteli juhlia, joita vietettiin aiemmin samana vuonna ennen Itävallan GP:tä.

– Didi oli siellä, mutta hän ei ollut hyvässä kunnossa. Christian tuli luokseni ja sanoi, että "hän ei selviä vuoden loppuun saakka". Siitä hetkestä lähtien Christian alkoi lähentyä Chalerm Yoovidhyan kanssa, Marko sanoi viitaten Red Bullin thaimaalaiseen osaomistajaan.

Mateschitzin kuoltua Horner teki Markon väitteen mukaan kaikkensa ottaakseen yhtiön hallintaansa Yoovidhyan tuella.

– Tein Itävallan puolesta kaikkeni estääkseni sen.

Se onnistui. Horner sai potkut tallipäällikön tehtävästä kesken viime kauden heinäkuussa ja hänet korvasi Laurent Mekies.