Samaan aikaan kun moninkertaisen F1-maailmanmestarin Max Verstappenin tulevaisuudesta on riittänyt spekulointia, Red Bullin toimitusjohtaja Oliver Mintzlaff on lausunnoissaan selkeämpi.

Mintzlaff sanoo, ettei hänellä ole epäilystäkään siitä, päättääkö Verstappen uraansa Red Bullilla.

– Koen, että välillämme vallitsee valtava molemminpuolinen arvostus ja uskollisuus, Mintzlaff sanoi hollantilaislehti De Telegraafille Verstappeniin liittyen.

28-vuotias nelinkertainen maailmanmestari sai kaudelle 2025 heikon alun, joka ei ainakaan tyynnyttänyt lähtöhuhuja Red Bullilta. Heinäkuun lopussa Mercedekseenkin yhdistetty Verstappen katkaisi puheilta kuitenkin siivet ilmoittamalla ajavansa Red Bullilla myös kaudella 2026.

Kuljettajan sitoutuminen talliinsa oli nähtävissä etenkin radalla, jossa Verstappen juhli voittoa yhdeksästä viimeisestä kilpailusta kaikkiaan kuudessa. Tätä ennen hän oli voittanut kauden 15 ensimmäisestä kilpailusta vain kaksi. Loppukiri oli riittää viidenteen peräkkäiseen kuljettajien MM-titteliin, mutta McLarenin Lando Norris nappasi lopulta palkinnon Verstappenin edestä kahden pisteen erolla.

– On tärkeää todeta, etten ole huolissani mistään hänen sopimukseensa liittyvästä pykälästä, Mintzlaff sanoi.

– Urheilijalle kaikkein tärkeintä on nähdä jokaisen tiimissä antavan kaikkensa tämän puolesta. Ja luulen Maxin olleen vaikuttunut siitä, millaiseksi tulokset ja ilmapiiri ovat muuttuneet tänä vuonna.

Verstappenin ja Red Bullin sopimus ulottuu kauden 2028 loppuun. Hän on kuitenkin tehnyt selväksi, että sarjan uuden säännöt moottoreihin ja auton säätöihin liittyen saavat hänet ajoittain epäröimään tulevaisuuttaan kuninkuusluokassa.

– Olen vihannut tätä autoa ajoittain, mutta olen toisinaan myös rakastanut sitä, Verstappen sanoi hävittyään MM-taistelun kalkkiviivoilla.

– Yritin rutistaa siitä viimeisetkin pisarat irti jopa vaikeimpina viikonloppuinamme.

Mintzlaff saanee erityistä luottamusta Verstappenin suhteen eräästä hänen lausunnostaan.

– En kadu mitään viime kautta koskien. Meillä on tallissa erinomainen ilmapiiri tällä hetkellä. Olemme todellakin vireessä – täynnä positiivista energiaa, uskoa ja itseluottamusta – ja juuri sitä haluan matkalla kohti ensi kautta.