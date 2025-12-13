Aston Martin, ottakaa Formula 2 -mestari Leonardo Fornaroli Lance Strollin tilalle formula ykkösiin, Ralf Schumacher paaluttelee.

Lance Stroll, 27, on kaasutellut F1-sarjassa jo yhdeksän kautta, mutta kanadalaisen suorituksia on pidetty enimmäkseen heikkoina ja hän on aiheuttanut töppäilyillään paikoin kohuja. Kehuttavat vedot ovat jääneet harvoiksi yksittäisiksi väläytyksiksi. Parhaalla kaudellaan mies on yltänyt MM-pisteissä kymmenenneksi.

Kuluneella sesongilla Stroll sai Aston Martinilla kasaan 33 pistettä ja sijoittui kuninkuusluokassa vasta 16:nneksi, kun konkaritallikaveri Fernando Alonso, 44, keräsi 56 pinnaa ja oli 10:s.

Strollin aika formula ykkösissä on Ralf Schumacherin mielestä täynnä. Asiantuntijana työskentelevä entinen F1-kuljettaja sanoi, että Strollin otteita ei voi hyväksyä.

– Rehellisesti sanoen, kun näen, miten hyvin Formula 2 -voittaja (Leonardo Fornaroli) on suoriutunut, hän ansaitsee paikan tuollaisessa autossa 1 000 kertaa enemmän, Schumacher kommentoi Saksan Sky Sportsin podcastissa Crash.netin mukaan.

Lancen asemaa Aston Martinilla ei varsinaisesti heikennä, että hänen isänsä, miljardööri Lawrence Stroll on tallin pääomistaja.

– Olen myös utelias näkemään, mitä siellä tapahtuu, koska rehellisesti sanottuna edes Lawrence Stroll ei voi ummistaa silmiään tältä. Mielestäni hänenkään ei pitäisi olla enää formula ykkösissä, Schumacher lausui.