Jenson Button ajoi uransa viimeisen kilpailun Bahrainin kahdeksan tunnin WEC-mittelössä lauantaina.

45-vuotias brittikuljettaja Jenson Button sijoittui 16:nneksi Cadillacilla WEC-kestävyyssarjan kauden päättäneessä Bahrainin kahdeksan tunnin kilpailussa.

– En kadu mitään. Olen tehnyt urallani kaiken, mitä halusin, ja enemmänkin, vuoden 2009 F1-maailmanmestari sanoi BBC:n sunnuntaina julkaisemassa haastattelussa.

– En koe jättäneeni mitään pöydälle. Olen saavutuksiini tyytyväinen.

Konkari oli jo aiemmin vahvistanut kilpauransa päättyvän tähän kauteen.

– Nyt on oikea aika lopettaa. Kilpa-ajaminen vaatii paljon sitoutumista – matkustamista, valmistautumista, henkistä latausta – ja haluan nyt käyttää tuon energian muualle.

Mies tuumi lastensa kasvavan nopeasti, eikä hän halua menettää hetkiä, kun he ovat vielä nuoria.

Pitkä taival

Buttonin kokopäiväinen kilpakuljettajan ura käynnistyi Formula Ford -ajamisella vuonna 1998. Kuninkuusluokka F1:ssä hän kilpaili täydet kaudet 2000–16 ja ajoi vielä yhdessä osakilpailussa 2017. Vuoden 2009 maailmanmestaruuden britti saavutti Brawnilla.