Formula ykkösten MM-sarjaa johtava McLarenin Lando Norris otti paalupaikan Suomen aikaa sunnuntaiaamuna ajettavaan Las Vegasin gp:hen, kauden kolmanneksi viimeiseen kisaan.

Red Bullin Max Verstappen ajoi toiseksi sateen kiusaamassa aika-ajossa, Williamsin Carlos Sainz oli kolmas.

Norrisin kanssa tiukimmin mestaruudesta taisteleva McLaren-tallitoveri Oscar Piastri jäi viidenteen lähtöruutuun.

Hankalat olosuhteet koituivat kohtaloksi muun muassa Ferrarin tähdelle Lewis Hamiltonille. Hän jäi aika-ajoissa viimeiseksi eli 20. lähtöruutuun.

Norris kuvaili olosuhteita "helvetin stressaaviksi".

– Täällä ei ole (aiemmin) ajettu sateessa, ja oli vaikea tietää mitä odottaa. Liukasta oli ja olin lähellä osua ratavalliin (ratkaisevalla kierroksella), mutta riitti kuitenkin ykkössijaan, Norris summasi BBC:n mukaan.

Norris starttaa Vegasin kisaan 24 pisteen etumatkalla Piastriin MM-pisteissä. Verstappen on kolmantena 49 pisteen päässä Norrisista.