Moscow Times: Venäjä lähettää sotilaita alle viikon koulutuksella etulinjaan

Moscow Timesin haastatteleman ihmisoikeusjärjestö Citizen.Army.Lawin edustajan Sergei Krivenkon mukaan he saavat nyt säännöllisesti yhteydenottoja perheiltä, joiden lapset ovat pestautuneet armeijaan ja joutuneet Ukrainaan rintamalle vain viikkoa myöhemmin.

Hollannista käsin toimiva lehti on haastatellut sotilaita. Ivan-nimeä käyttävä haastateltava kertoi joutuneensa etulinjaan alle kahden viikon sisään armeijaan liittymisensä jälkeen. Ivan kertoi saaneensa vain viisi päivää koulutusta. Hänen mukaansa eräs toinen sotilas ei osannut rintamalle jouduttuaan esimerkiksi kasata tai käyttää asettaan.

Suuri palkka houkuttelee armeijan leipiin

Venäjällä on käytössä miehille vuoden asevelvollisuus, mutta Ivanin mukaan kaikkia kohdeltiin koulutuksessa samalla tavalla kokemuksesta huolimatta.

Armeijaan pestautuneille on kuitenkin motivaationa usein palkka, joka voi olla useita kertoja Venäjän palkkojen keskiarvoa korkeampi. Ivan kertoi lehdelle saavansa kuukaudessa 240 000 ruplaa, 4 200 euroa.

ISW: Venäjän hyökkäyskyky rapautuu merkityksettömissä taisteluissa

Venäjä rapauttaa hyökkäyskykyään taisteluissa suhteellisen merkityksettömistä asutuskeskuksista Donetskin alueella, yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuoreessa raportissaan.